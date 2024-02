Su Rai 1 la terza stagione di “Makari”: la trama

Amori, ex amori e delitti: le nuove sfide di Saverio Lamanna nella terza stagione della fiction “Makari” al via stasera su Rai 1: la trama

Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”).

Quattro delitti in quattro puntate, che saranno trasmesse a partire da domenica 18 febbraio in prima serata su Rai 1. Saverio Lamanna non sarà, però, messo alla prova soltanto da questi delitti. Mai come adesso, infatti, Saverio e Suleima scopriranno che l’amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi, ma quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze.

Ed è così che l’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, rischia di trasformarsi in una catastrofe per i due beniamini del pubblico. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio. E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. In questo pericoloso gioco di affinità elettive, Peppe Piccionello, da vera Cassandra, sarà il solo a vederci chiaro fin dall’inizio. Ma riuscirà a impedire che avvenga l’irreparabile?

La terza stagione di “Makari” è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca. Con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna e con Serena Iansiti, Eugenio Franceschini e con Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr. Soggetto di serie: Leonardo Marini. Sceneggiatura: Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Attilio Caselli, Carlotta Massimi, Ottavia Madeddu, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, edite da Sellerio Editore.

Ulteriori approfondimenti nel NewsRai dedicato.