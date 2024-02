Nevruz feat. Ego59: online il singolo “Il mostro”

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Il mostro”, il primo singolo di NeVRuZ in collaborazione con la band modenese EGO59

Fuori su tutte le piattaforme digitali “Il mostro”, il primo singolo di NeVRuZ in collaborazione con la band modenese EGO59. Un pezzo energico e pregno di influenze hard rock che vuole essere prima di tutto una dimostrazione di quanto la musica, e l’arte in generale, possano essere ancora oggi la più grande forma di unione e libertà.

“In un momento in cui sarebbe stato sicuramente più vantaggioso realizzare un feat con un Artista noto o magari con una band di tendenza, ho invece preferito fare un brano con una Rock band indipendente della scena underground modenese. Perchè? Prima di tutto perché gli EGO59 mi hanno colpito, sia per la loro musica sia umanamente. A mio avviso sono una band assolutamente valida, tutta da scoprire. Credo fortemente sia importante e necessario fare capire che in Italia esistono anche realtà indipendenti alternative e sane. Sempre più spesso gli Artisti accettano di collaborare fra loro solo se conviene, se c’è un tornaconto. Nel nostro caso è stato diverso; l’intuizione di fare qualcosa assieme arrivò esattamente il giorno dopo aver finito di scrivere il brano. Proprio mentre avevo tra le mani il provino del pezzo che avevo registrato live chitarra e voce il giorno prima sul divano di casa con il cellulare, mi contattarono gli EGO59. Volevano conoscermi di persona per condividere la comune passione per la musica e mi chiesero se avessi un brano da proporgli… Pensai: “Che strano. Forse questa strana coincidenza non è una casualità…”. Girai subito loro il provino così com’era e a loro piacque moltissimo. Nel giro di poco ci siamo poi trovati per registralo assieme e l’abbiamo fatto con naturalezza senza pensarci più di tanto. In cuor mio ho ritenuto fosse utile dare anche così un forte segnale a tutti coloro che sono ormai sempre più abituati ad assistere a collaborazioni d’élite e di convenienza, rinunciando così alla bellezza di viversi l’arte liberamente perché oppressi e anestetizzati da meccanismi legati all’apparenza e al denaro più che alla sostanza. Sentivo doveroso fare sapere che in Italia esiste ancora chi lotta, resiste ed ha ancora il coraggio di sovvertire il mondo dal basso facendo Arte.”