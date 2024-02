Grande Fratello: Mirko in lacrime scrive una lettera e poi lascia la casa

L’ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti era entrato come ospite per 3 giorni: dopo aver scritto una lettera in lacrime lascia la casa

Mirko Brunetti lascia del casa del Grande fratello: prima di uscire, lo si vede scrivere una lettera tra le lacrime. L’ex fidanzato di Perla Vatiero (ma anche di Greta Rossetti), eliminato al televoto un mese fa, era rientrato nella casa del Grande fratello mercoledì sera, durante l’ultima puntata del Gf. L’ide è che restasse in casa tre o quattro come ospite. Motivo? Passare qualche giorno con i suoi ex coinquilini e anche avere un chiarimento con Perla, con cui andava avanti da tempo – a distanza- un rapporto non ben identificato, a cavallo tra affetto e amore.

DA TEMPTATION AL GF, UN TIRA E MOLLA INFINITO

Nei giorni in cui Mirko e Perla erano rimasti insieme dentro la casa, i due si erano riavvicinati, tra un rimpianto e una riflessione, e si era invece definitivamente chiusa la relazione con Greta, con cui Mirko aveva iniziato una storia al termine del programma Temptation Island (all’origine della sua rottura con Perla). Ma in questi giorni i due si sono definitivamente riavvicinati? A dir la verità non pare moltissimo. Quel che è certo, è che Mirko non è parso molto incline a ricominciare ad amoreggiare con l’ex fidanzata, con cui è stato cinque anni.

LEI TENTA IL BACIO, LUI SI SCANSA

I due hanno dormito insieme nella notte in cui Mirko è entrato e hanno parlato di tante cose. Hanno continuato a confrontarsi anche nei giorni successivi. Lei, soprattutto, è apparsa cercare il contatto fisico con lui, che però svicolava e non sembrava molto interessato. A un certo punto, e non è sfuggito ai fan attivissimi sui social, lei avrebbe anche tentato di avvicinarsi per baciarlo e lui si sarebbe scansato.

Un altro momento quasi comico è stato quando Mirko ha ripreso Perla per il suo modo di parlare (e per uno dei vari strafalcioni grammaticali in cui incorre spesso): “Un fondamentalmente in meno però potresti metterlo“, ha detto scherzando. Non saranno troppo contenti i fan della coppia, che sono moltissimi e intasano i social con l’hashtag #perletti. Probabilmente è anche per accontentare loro che Alfonso Signorini ha deciso di rispedire in casa Mriko. Amore a parte, Mirko in questi giorni passati in casa è stato anche protagonista di alcune polemiche verso altri concorrenti, dimostrando di non aver digerito serenamente la sua uscita.