Christina Aggravio in radio e in digitale con il brano “Qui”

“Qui” è il nuovo singolo della cantautrice romana Christina Aggravio fuori per l’etichetta The Lab Music Factory, distribuzione Ingrooves

“Qui” è il nuovo singolo della cantautrice romana Christina Aggravio, un brano (etichetta The Lab Music Factory, distribuzione Ingrooves) che tratta di una relazione tossica e della dipendenza creata da essa, sia in termini positivi che negativi e che spesso porta a delle conseguenze irreversibili e indesiderate, come l’allontanarsi dagli affetti più cari.

(testo C. Aggravio e D. Riggione – musica F. Verardo e D. Polticelli)

Cristina: Il testo è scritto in modo diretto e crudo e ciò contrasta col mood della canzone che ha i contorni di un brano pop. Le sonorità raccontano la felicità di essersi liberati dalle catene che ci impongono le persone che si relazionano con gli in modo tossico, puntando solamente ad affogare gli altri in un mare di rifiuti. Nello special è trattata la liberazione da questo lato tossico che ci pervade e ci permette di andare via da “Qui”. Il testo risulta essere scritto in modo diretto e crudo e ciò va in contrasto col mood pop della canzone e risalta la felicità di essersi liberati dalle catene che ci impongono le persone tossiche, le quali puntano solamente a farci affogare in un mare di rifiuti.

La canzone, prodotta da Franco Iannizzi, Marco Mori e Fabio Verardo, è stata registrata presso Studio Registrazione The LabMusicFactory (Sabaudia-LT)

https://linktr.ee/christinaaggravio

Biografia

Christina Aggravio, con la lettera “h”, come la stessa tiene a sottolineare nasce a Roma ha 22 anni e la sua vita è piena di MUSICA, da sempre. Con la sua musica intende raccontare quel tratto di vita intriso di cose belle ma anche di cose irrisolte, quel mondo interiore malinconico e tumultuoso che non deve però passare necessariamente attraverso un tema musicale triste e in forma di ballad

Lei racconta la sua storia in modo crudo e disincantato con testi chiari e netti e con sonorità forti e piene di groove. Quel contrasto che alberga nella sua anima, quelle due facce della luna che è ispiratrice della sua produzione artistica. Entra a far parte, dopo un lungo percorso accademico, dell’etichetta LAB MUSIC FACTORY e con il supporto del Team del Gruppo realizza i suoi brani, pubblicandone due a ottobre, come doppio singolo (REAL QUICK e LUI) che portano la firma della stessa artista e l’arrangiamento di fabio Verardo. Subito dopo Christina si getta a capofitto nella chiusura di altri brani che costituiscono una nuova parte della linea evolutiva del suo progetto musicale