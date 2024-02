All’Auditorium Lux la commedia teatrale “Ladro di Razza”

La commedia teatrale “Ladro di Razza” si distingue per la sua capacità di penetrare nell’animo del pubblico, con una combinazione unica di riflessioni profonde

In una serata all’insegna delle emozioni e della riflessione, la commedia teatrale “Ladro di Razza” si è distinta per la sua capacità di penetrare nell’animo del pubblico, offrendo una combinazione unica di riflessioni profonde e momenti di puro divertimento. Il palcoscenico si trasforma in un veicolo straordinario per esplorare temi cruciali come la resilienza umana nel ricordare e l’importanza di conservare la “memoria storica”. Cattura l’attenzione degli spettatori con un corollario di emozioni intense e leggerezza comica. “Ladro di Razza” non solo intrattiene, ma porta gli spettatori a riflettere sui temi universali legati alla forza interiore dell’essere umano di fronte alle sfide della vita quotidiana. Il racconto narra di Nicola – ladro e truffatore – da qualche giorno uscito da prigione, il quale trova un primo rifugio presso Oreste, amico di infanzia, attualmente operaio nelle Fornaci di Valle Aurelia. Nel corso degli eventi, il destino porta Nicola a conoscere Rachele, zitella ebrea che vive nel ghetto e proprietaria delle Fornaci di Valle Aurelia. Questi personaggi, dalle vite apparentemente opposte, vedono pian piano le loro storie sfiorarsi e intrecciarsi in una trama avvincente. La commedia “Ladri di Razza” cattura l’essenza di una Roma tumultuosa del 1943, in cui le vicende personali di Nicola, Oreste e Rachele si svelano con una profondità straordinaria. Il cast di attori dipinge con maestria la complessità dei rapporti umani e di conseguenza la capacità di trovare dell’umorismo anche nelle situazioni più spigolose. In un’epoca segnata da tragici eventi bellici, le vite dei nostri protagonisti vengono stravolte, portando il finale dello spettacolo a una situazione inaspettata, lasciando il pubblico sicuramente sorpreso. Momenti in cui riflettere sulla natura umana e sulla forza dell’amicizia in tempi difficili. La commedia riuscirà quasi certamente a far sorridere, commuovere e lasciare una profonda impressione nell’animo degli spettatori.

Casting: Nicola – Niko Ferrucci, Rachele – Patrizia Battaglia, Oreste – Mauro Stante

Biglietti-prenotazioni

I ticket per tutti gli spettacoli al Teatro Auditorium Lux di Gattinara sono disponibili attraverso https://www.ciaotickets.com/it/location/auditorium-lux-gattinara-vcs o alla cassa del teatro al costo di 15 euro, ridotto 10.