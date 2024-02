Unblasfemo torna con la canzone “Un mondo nuovo”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Mondo Nuovo” (BlackCandy), il secondo singolo di Unblasfemo

Dopo la recente release di “Lei è”, Unblasfemo pubblica la title track che avvicina sempre di più l’uscita del prossimo album ufficiale. I contenuti del brano vengono accompagnati dall’atmosfera cupa e malinconica della produzione firmata Gabbo e Squarta (Cor Veleno), capaci di rendere ben chiaro l’aspetto drammatico del brano. A questo proposito, emerge in modo esplicito la rabbia, l’amore e la voglia di rivalsa di Unblasfemo, tre prerogative e colonne portanti che caratterizzano “Dal Nuovo Mondo”.

Dichiara l’artista a proposito del brano: «Mondo Nuovo racchiude il senso di tutto il disco. Sopra un mondo in rovina, ricostruisco da zero una nuova realtà, in cui esiste una luce nuova, una speranza e una volontà di cambiare per evitare di marcire senza alternative».

Biografia

Rocco Santarcangelo, in arte “Unblasfemo”, classe ’99, è un rapper di Montescaglioso, un paese della Basilicata. Si contraddistingue per essere da sempre una persona eclettica e passionale,istintiva.

Col passare del tempo “Unblasfemo” ha maturato il suo interesse per la musica, fino a raggiungere una conoscenza solida proveniente anche dalla musica classica, e dal cantautorato. Si avvicina al mondo del Rap all’età di 14 anni e resta affascinato dal mondo dell’Underground italiano, da cui prende a riferimento i valori e gli ideali. Dall’ascolto alla messa in pratica, passano circa 6 anni: solo dopo aver acquisito un bagaglio sufficiente di cultura Hip-Hop (italiana e non) prova a mettersi alla prova iniziando a scrivere le prime rime.

Sono note tra le sue pubblicazioni: i due singoli “Milly D’Abbraccio” (Aprile, 2020) e “Maccheroni” (Novembre, 2020) e il primo disco “Strati D’animo”, un concept album pubblicato nel Gennaio 2021. Dopo la pubblicazione del disco ha continuato a scrivere e ha sviluppato ed evoluto il suo stile, finchè a Febbraio 2021 entra in contatto con Dj Squarta e Gabbo, con cui stringe una collaborazione. Prima pubblicazione con i producers romani è “Tutto sbagliato” il primo Ep della carriera di Unblasfemo.

