Su Rai 2 FBI e FBI International con “Privilegio” e “Una tradizione di segreti”: la trama

Stasera su Rai 2 tornano le serie FBI e FBI International con gli episodi intitolati “Privilegio” e “Una tradizione di segreti”: la trama

Prosegue su Rai 2, sabato 17 febbraio, alle 21.20, in prima visione assoluta, la quinta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell’episodio “Privilegio”, tutte le forze dell’ordine sono mobilitate nella ricerca della figlia di un senatore che è stata rapita. I federali scoprono che tre giorni prima c’era stato il rapimento di un’altra ragazza, ma che il detective incaricato del caso lo aveva archiviato. Grazie alla tempestività con cui vengono condotte le indagini, la figlia del senatore verrà ritrovata ancora viva, al contrario della ragazza scomparsa in precedenza.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero.

Nell’episodio “Una tradizione di segreti”, il fratello di Smitty le chiede aiuto: c’è stato un furto di dati nella banca svizzera per cui lavora e lui rischia di essere incolpato. In questo caso gli interessi dell’Europol e dell’FBI non sono del tutto allineati. Smitty mette a repentaglio il lavoro per via del suo coinvolgimento emotivo.