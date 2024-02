Linea Verde Life su Rai 1 oggi è in viaggio a Grosseto

Tra riqualificazione e innovazione tecnologica, il programma “Linea Verde Life” in onda stamani su Rai 1 fa tappa a Grosseto

È Grosseto la protagonista di “Linea Verde Life”, in onda sabato 17 febbraio alle 12.25 su Rai 1. Elisa Isoardi e Monica Caradonna partiranno dalla città, recentemente vincitrice del riconoscimento della Commissione Europea “Green Pioneer of Smart Tourism” 2024, che premia i risultati ottenuti dalle città europee nel turismo intelligente e sostenibile.

Visiteranno piccoli borghi, tra riqualificazione attraverso la realizzazione di alberghi diffusi e innovazione tecnologica che guarda al futuro con interessanti prospettive nel miglioramento dei servizi. Faranno conoscere al pubblico il Parco Regionale della Maremma, racconteranno del modo in cui si possono realizzare giardini in grado di affrontare i cambiamenti climatici, di come la ricerca sa trasformare i rifiuti in risorse e come l’arte può ridare un’anima alle cose in disuso. Non mancherà l’incontro con la buona gastronomia del territorio, tra ricette, storie di vita e sapori autentici.