Francesca Caizzi in libreria con “I legami delle tenebre – Accordi”

Francesca Caizzi presenta “I legami delle tenebre – Accordi”, il secondo volume della “Darkness Ties Saga”, un’appassionante trilogia urban fantasy a sfondo dark e mystery

Francesca Caizzi presenta il secondo volume della “Darkness Ties Saga”, un’appassionante trilogia urban fantasy a sfondo dark e mystery. Dopo il romanzo “I legami delle tenebre – Inganni”, in cui abbiamo incontrato l’affascinante e tormentato cacciatore di demoni Maximilian Lawrence Hamilton, si approfondisce la sua storia e quella del suo eterogeneo gruppo di alleati, impegnati a combattere un’oscura minaccia.

Casa editrice: Plesio Editore

Collana: Aurendor

Genere: Dark Urban Fantasy

Pagine: 334

Prezzo: 15,50 €

«Si stavano spingendo ancora di più nelle tenebre, e Max si domandò chi altro avrebbe pagato quel prezzo. Ma adesso era impossibile tornare indietro»

“I legami delle tenebre – Accordi” di Francesca Caizzi è il secondo romanzo della sua trilogia urban fantasy: la “Darkness ties Saga”; nel primo volume, “I legami delle tenebre – Inganni” (Plesio Editore, 2020), il lettore viene catapultato in una vicenda adrenalinica e ricca di magia, ambientata in una Vancouver dalle atmosfere cupe e inquietanti. La città è infatti teatro di scontri tra gli esseri soprannaturali e un gruppo di cacciatori che hanno accolto la pericolosa missione di annientarli: la Squadra Omega. Maximilian Lawrence Hamilton, un uomo carismatico, intrepido e con uno spiccato lato oscuro che a volte non riesce a soffocare, è il capo di questa task force segreta composta da umani e da mezzo-demoni. Questa famiglia non convenzionale è ciò che ha di più caro, ed egli cerca in tutti i modi di proteggerla, non solo dalle minacce esterne ma anche da sé stesso e dal suo controverso passato: egli, infatti, è stato costretto a stipulare un accordo con Lucifero in persona, che l’ha condotto ad azioni empie e ad amari compromessi. Nel primo libro della trilogia conosciamo gli alleati di Max – tra i quali la strega Maya, gli umani Emily e Daniel e i mezzo-demoni Oliver, Henry, Colin e Sonya – e scopriamo alcuni dettagli sulla travagliata storia del protagonista e sulla sua particolare natura; alla fine dell’opera si viene a conoscenza del fatto che Misael, il figlio di Lucifero, ha deciso di tormentare Max per il suo stretto legame con il padre, e di portargli via tutto ciò che ama.

In questo secondo romanzo assistiamo ai tentativi di Max e dei suoi compagni di contrastare i folli propositi di Misael; purtroppo, però, i problemi arrivano da più fronti: tra ingerenze governative e vendette provenienti dal passato, si narra una storia di responsabilità e sacrificio, in cui il romance e il dramma hanno più peso che nel precedente volume, ma sono comunque ben bilanciati con le componenti fantasy e mistery. Francesca Caizzi riconferma la sua abilità nel costruire intrecci avvincenti e originali, e di presentare personaggi ricchi di sfumature, e dalla caratterizzazione solida; l’opera è contraddistinta da scene d’azione ben studiate, da un ritmo sostenuto che non annoia mai e da colpi di scena mai scontati. Ancora una volta colpisce in positivo il modo in cui si affronta l’importante tematica della diversità, gestita senza forzature; nel mondo della “Darkness Ties Saga” anche l’oscurità viene osservata con occhio libero da pregiudizi: «Quando sei costretto a fronteggiare il male, devi scendere a compromessi, e talvolta anche rivelare l’oscurità che hai dentro». Tutti possono cedere alle lusinghe del male in un momento di debolezza; ciò che conta è come si reagisce, è come si ritorna verso la luce.

SINOSSI DELL’OPERA. Ora che Misael si è rivelato, Max è costretto a stipulare nuovi accordi per liberare sua figlia Sofia dalle tenebre. La Squadra Omega deve affrontare pericoli tanto inattesi quanto mortali e scendere a compromessi per opporsi al male. Altri segreti vengono svelati, con Lucifero che fa vacillare le certezze di ognuno. Ma Misael è infido e i suoi piani causano una lunga scia di sangue. Stavolta, Max dovrà sacrificare se stesso per ribaltare le sorti della guerra.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Francesca Caizzi, autrice foggiana, è docente di scrittura creativa e di sceneggiatura di fumetto presso la Scuola del Fumetto Gulliver, e fa parte dell’organizzazione del Festival del Nerd. Il suo esordio è avvenuto con la pubblicazione di “FANGO” per Edizioni Inkiostro al Lucca Comics & Games 2017, con i disegni di Francesco Paciaroni e Stefano Brandetti. Dal 2018 lavora per Gemma Edizioni come editor e correttore di bozze. Ha curato diverse pubblicazioni, tra cui la prima della collana “Quindiciventidue” che tratta il tema del Femminicidio in Italia; da giugno 2023 è anche curatrice di una collana di genere fantasy. Nel 2020 è uscito per Plesio Editore il primo romanzo di una trilogia urban fantasy a tinte dark: “I legami delle tenebre – Inganni” (Darkness Ties Saga); nel 2023 esce il secondo volume “I legami delle tenebre – Accordi”. Di Darkness Ties è stato anche scritto l’adattamento per una serie tv; lo script dell’episodio pilota si è classificato quarter-finalist al Final Draft – Big Break (2022) e tra i finalisti dei concorsi Filmmatic TV Pilot Awards Season 7 e Los Angeles International Screenplay Awards (2022-23). Sono in lavorazione anche dei fumetti e un videogioco legati alla saga. Da dicembre 2022 lavora come game writer di un videogioco per Yuniro Srl. Nel 2023 ha creato La forgia delle parole con Valerie Notari e fa parte del Metodo Codraux, un collettivo di editor al servizio degli autori.