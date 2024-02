Edy + Heresia: esce il brano “Amiamoci fortissimo”

Sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “AMIAMOCI FORTISSIMO”, il primo singolo di EDY + HERESIA, duo formato da padre e dal giovanissimo figlio

Disponibile in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “AMIAMOCI FORTISSIMO”, il primo singolo di EDY + HERESIA, duo formato da padre e dal giovanissimo figlio (12 anni): un brano che rappresenta una ponte fra le generazioni, che mette al centro l’amore come risposta alle catastrofi della società in cui viviamo.

All’apparenza una canzone pop con una vernice punk, ma, come una melodia che fa a pugni con la propria armonia, prende di mira ipocrisia e perbenismo rileggendo l’amore dai due punti di vista, tanto diversi quanto uguali. L’uomo, che si risveglia in un mondo che ha tradito le sue promesse, e il ragazzo, che scopre quanto puzzi di falsità il mondo degli adulti.

Un brano che è la conseguenza dell’incrocio tra due sensibilità fortissime che si esprimono sull’amore, il più assoluto dei sentimenti: EDY ed HERESIA, entrambi artisti della nuova etichetta MATRICE17, collaborano ormai in modo stabile, ognuno coinvolto nel progetto dell’altro, HERESIA fa parte della band di EDY ed EDY è uno dei producer di HERESIA e “AMIAMOCI FORTISSIMO” è il loro primo brano a quattro mani.

Musicalmente, unisce l’impeto punk di EDY, che arriva dalla Catania noise dei ’90, orgogliosamente indie, che aveva negli Uzeda i propri alfieri, per suono e per attitudine (la pratica del Do It Yourself come strumento per esprimere il proprio diritto a essere se stessi), e la sensibilità hyperpop di HERESIA, la cui maturità artistica va ben oltre i suoi 12 anni, che si fa portavoce di una generazione che vuole cambiare le regole del gioco. A modo proprio.