Al Neglia di Enna lo straordinario viaggio dello spettacolo “SUD”

Terzo appuntamento al teatro “Neglia” con la 10ª edizione di “Voci di Sicilia”: con “Sud” lo straordinario viaggio attraverso la tradizione siciliana e partenopea

Sabato 17 febbraio, le associazioni “Euterpe” e “Musikante” avranno il piacere di presentare SUD – Viaggio musicale e teatrale attraverso la tradizione siciliana e partenopea.

SUD (Suoni, umorismo e dintorni) scaturisce dall’idea del tenore Francesco La Spada e del pianista e compositore Giuseppe Palmeri. Avvezzo alla ribalta internazionale il primo, musicista di lungo corso il secondo, coinvolgono nel progetto Giovanni Arena al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria.

Nasce SUD – Viaggio musicale e teatrale attraverso la tradizione siciliana e partenopea.

Inizialmente il titolo dello spettacolo era “Le due Sicilie in musica”, prendendo spunto dallo storico Regno che i nostri ideatori volevano simbolicamente riunire. A distanza di anni rinverdiscono lo show, a partire dalla scelta di un nome d’effetto che comunicasse la novità del contenuto. Diventa, quindi, un viaggio in musica e parole per raccontare le due terre del sole, dei colori e del calore umano, dei sentimenti forti. Le terre dei due vulcani e del mare. Terre di cui andare fieri o fuggire. Terre che invocano pace nel tumultuoso agire quotidiano e in quello profondamente interiore.

In scena, una straordinaria energia che fa emergere storie d’altri tempi, come quelle che sprigionano ricordi ascoltando i canti della tradizione siciliana e partenopea. La voce solista e l’interpretazione sono di Francesco La Spada, mentre la direzione musicale è affidata al maestro Giuseppe Palmeri che ha realizzato gli arrangiamenti. Una rielaborazione in chiave moderna, fra il classico e il jazz, di brani come “E vui durmiti ancora” e “‘O surdato ‘nnamurato”. E ancora quella voglia di condivisione del pubblico, che viene fuori quasi in sordina canticchiando sottovoce “Ciuri ciuri” e “O sole mio”.

Voci e suoni che raccontano di noi. Di noi popolo, di noi comunità, famiglia, uomini e donne del SUD che hanno voglia di farcela, di andare oltre. Perché la terra è il legame imprescindibile. La terra è sinonimo di radici, talvolta amare, ma che possono ancora far crescere alberi forti. SUD – Viaggio musicale e teatrale attraverso la tradizione siciliana e partenopea è al teatro “Neglia” di Enna (ex “Garibaldi”) sabato 17 febbraio, all’interno della rassegna “Voci di Sicilia”.

È già aperta la campagna abbonamenti. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Platea e palchi centrali: biglietto € 17 (ridotto € 15); palchi laterali: biglietto € 15 (ridotto € 13); galleria: biglietto € 13 (ridotto € 11). Inizio spettacoli ore 20.30, organizzazione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket e presso i punti vendita ad esso collegati.