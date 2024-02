Previsioni meteo 16 febbraio 2024: ancora tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 febbraio 2024: assenza di piogge e clima mite con temperature in aumento su tutte le regioni

Condizioni meteo stabili in Italia anche nella giornata di oggi, con assenza di precipitazioni di rilievo da Nord a Sud grazie all’anticiclone. Con l’alta pressione torneranno comunque anche le nebbie e le nubi basse, in particolar modo su coste e pianure del Nord. Temperature in rialzo con valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo in Italia. Anomalie anche maggiori sui settori centrali del continente dove si potrebbero anche superare i 10 gradi sopra media.

Qualche movimento si intravede oggi nei modelli dopo il 20 del mese, ma la distanza temporale è ancora troppo elevata.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo sempre con molte nuvole su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo sempre con molte nuvole su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo sempre con molte nuvole su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .