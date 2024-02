L’oroscopo di oggi, venerdì 16 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 16 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Favoriti i contatti di lavoro, conoscenze e amicizie. Le questioni legali o finanziarie possono essere risolte con più facilità.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ci sono dei cambiamenti dall’oggi al domani: oggi sei stanco. Chi vive una storia d’amore fragile deve stare attento alle parole.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Momento di forza, torneranno giornate migliori. Giornata importante per l’amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Buoni risultati, sperimentazioni positive: non mettere troppo alla prova il tuo fisico. In amore è possibile recuperare serenità. L’importante è non fare tutto di corsa, tempo al tempo!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non è facile ritrovare serenità perché in questi giorni sei molto stanco, troppe cose da fare. Tieni i piedi per terra..

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ partito un grande progetto o sta per partire. Favoriti anche i ragazzi che devono affrontare un esame. Tutti i nuovi amori sono spinti da grandi emozioni.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Posso leggere un po’ di agitazione. Occorre ripartire con nuovi progetti… Confusione in amore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Tempo di verifiche per i rapporti nati da molto tempo. Da un punto di vista psicofisico soffrirai di un nervosismo latente, non è colpa tua, qualcuno ti provoca!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

I giovanissimi potrebbero pensare di andare a lavorare altrove, di trasferirsi o di viaggiare. In amore non ammetti deroghe e pretendi risposte immediate.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La giornata è buona ma tu non ti senti nell’ambiente giusto. E’ importante, per chi ha chiuso una storia nel passato, aver coraggio di rimettersi in gioco.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non avrai alcun tipo di remora ad allontanare persone che possono diventare un problema o rappresentare un ostacolo alla prosecuzione di un progetto che è già nella tua mente.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Alcune situazioni sono più complesse, difficili da risolvere nel giro di pochi giorni, ci vorrà più pazienza del solito. Devi combattere contro un capo o qualcuno che vuol metterti in secondo piano.