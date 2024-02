Nicolino Sapio e Valerio Evangelista pubblicano “KM 21. Dove le ciliegie tacevano”

Nicolino Sapio e Valerio Evangelista nelle librerie con “KM 21. Dove le ciliegie tacevano”. Le voci dei prigionieri bosniaci in una una notte di orrori del 1992 (Töpffer /Oltre)

Introduzione: L’idea di questo libro nasce in una notte del 2000 e qualcosa. Un documentario trasmesso in seconda serata presentava il volto terrorizzato di un adolescente bosniaco, stipato su un camion militare insieme a decine di altri prigionieri. Quello sguardo perso si è impresso nelle nostre menti e ci ha perseguitati fino a quando non abbiamo ceduto al bisogno di recuperarne la storia. Ci siamo immersi in una ricerca durata anni, catapultati in un intricato labirinto di indizi frammentari e testimonianze lacunose. Ma non abbiamo mai rinunciato. Stretti ai pochi dettagli identificati, ne abbiamo ricavato dei punti fermi, seppur sfocati, tentando di ricostruire le orme del camion attraverso i villaggi della Bosnia nordoccidentale. Orientandoci con i racconti dei sopravvissuti ai campi di concentramento, abbiamo calpestato i luoghi dove si sono verificati alcuni dei più efferati atti di pulizia etnica della guerra in Bosnia. E ognuna delle testimonianze raccolte ci ha permesso di ricucire i brandelli di una realtà estremamente complessa e dolorosa, una nebulosa tanto intricata quanto straziante.

Nicolino Sapio è un fotoreporter italiano naturalizzato svizzero. Si è formato presso l’accademia John Kaverdash di Milano, e per oltre dieci anni ha lenito la propria sete di umanità affiancando Ong e associazioni come fotografo negli slum tailandesi, negli orfanotrofi in India, nei villaggi ruandesi. Maturata l’esigenza di un approccio narrativo che raccontasse senza imporre, ha virato la propria carriera verso le sponde del fotogiornalismo, studiando come allievo di Massimo Mastrorillo. Ha pubblicato, tra gli altri, sulla celebre rivista tedesca Stern Crime, è stato selezionato nella shortlist del Nannen Preis 2019.

Valerio Evangelista è uno scrittore abruzzese trapiantato in Bulgaria. Già cofondatore e redattore della rivista Frontiere, si occupa dal 2011 di religioni, diritti umani e intercultura. Per numerose testate, tra cui Nuovo Paese Sera, Panorama, Aleteia, BTA, Valigia Blu, Gariwo e La Stampa, ha raccontato le traversate di sabbia e mare dei rifugiati subsahariani, le confessioni di guerriglieri e oppositori d’ogni risma e bandiera, le sfide delle comunità migranti negli spazi urbani italiani, le contraddizioni delle spinte identitarie in Europa. Oltre a fungere da base logistica per le ripetute scorribande nell’area balcanica, la “sua” Sofia è anche sede di una bottega di servizi editoriali che gestisce con cura dal 2017.