Massimo Rosa nelle librerie con “Lavoro Veritas”

“Lavoro Veritas”, il nuovo libro di Massimo Rosa, è il Manuale di Istruzioni che tutti avrebbero dovuto avere ad inizio carriera

Ogni giorno sul lavoro milioni di persone prendono decisioni importanti per la loro carriera e per la loro vita. Spesso sbagliando. Come si sarebbe evoluta la tua carriera se da giovane ti avessero fornito una prospettiva realistica sul mondo del lavoro?

Probabilmente avresti raggiunto risultati migliori con meno fatica.

LAVORO VERITAS è il Manuale di Istruzioni che tutti avrebbero dovuto avere ad inizio carriera.

Nel suo nuovo libro “Lavoro Veritas” Massimo Rosa demolisce le principali credenze che da sempre circolano nel mondo del lavoro, andando alla ricerca delle verità che potrebbero migliorare il percorso personale e professionale delle persone.

Una guida per i giovani che si affacciano per la prima volta speranzosi al mondo del lavoro ma anche una sorta di Manuale Self Help per lavoratori più “attempati” che riconoscendosi in queste situazioni potrebbero ancora trarne vantaggi.

Il libro si snoda attraverso un percorso in tre tappe: la ricerca del lavoro, il rapporto lavorativo e la conclusione con l’uscita dal mondo del lavoro attivo.

Un lavoro editoriale che arriva ad un anno esatto dal precedente best seller “Il Codice delle Risorse Umane” dove attraverso un programma di 30 giorni Rosa ha fornito consigli ad imprenditori e addetti alle risorse umane su come trasformare le loro aziende in Calamite per Talenti ed attrarre nuovi collaboratori.

Con questo titolo oggi Massimo Rosa si rivolge ad un pubblico più ampio di lavoratori e potenziali tali, realizzando una guida di informazioni preziose con uno stile diretto e pragmatico ormai diventato il suo marchio distintivo.