I veneti The Junction tornano con una nuova canzone

“AFTERNOON” dei The Junction è il quarto e ultimo di una serie di singoli registrati dalla band veneta in presa diretta

Afternoon è il quarto di una serie di singoli in corso di pubblicazione.

I brani sono stati registrati e mixati al Soviet Studio di Cittadella (PD) da Matteo Marenduzzo, seguendo un processo diverso rispetto a quanto sperimentato in passato dalla band, suonando questa volta in presa diretta, con l’intento dichiarato di avere una resa sporca più vicina al contesto live, da sempre la dimensione più congeniale all’indole indie/punk della band padovana.

“​​Con Afternoon si passa da un senso di estraniazione dal mondo e quasi annichilimento ad una decisa dichiarazione che esprime invece resilienza e voglia di riscatto. Musicalmente la canzone segue questa transizione, passando da indolenti strofe loureediane a ritornelli rumorosi e dirompenti”.

Ascolta AFTERNOON qui: https://bfan.link/afternoon-4

The Junction arrivano da Padova e suonano indie rock con attitudine punk, venature pop e piglio garage.

La band ha all’attivo centinaia di concerti sia in Italia che all’estero, interviste e live in

programmi radio/web/TV, diversi contest musicali vinti, la pubblicazione di alcuni EP e la

partecipazione a compilation.

Nel settembre 2012 esce per Dischi Soviet Studio il loro primo album, Let Me Out!, nell’Aprile del 2015 è la volta di Hardcore Summer Hits, quindi, dopo alcuni cambi di formazione e nuove ispirazioni musicali, il 6 Dicembre 2019 pubblicano il loro terzo disco Dive.

Una serie di nuovi singoli, registrati in presa diretta al Soviet Studio, sono in corso di pubblicazione a partire da dicembre 2022.