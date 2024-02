I The Straws tornano con il brano “Keep me out”

The Straws tornano con “Keep me out”. Una critica alla società moderna su come a quasi nessuno importi ciò che gli succede intorno

Fuori il nuovo singolo dei The Straws “Keep me out”, brano fortemente introspettivo che si pone tra chi ascolta e tutto il resto del mondo.

La traccia si apre con una domanda semplice, profonda e allo stesso tempo ironica: “Am I allright?”. Una critica alla società moderna, nemmeno troppo velata, scorre per tutto il testo del brano, analizzando come quasi a nessuno importi realmente cosa gli succeda intorno. Attraverso le parole della canzone, fatta di melodie delicate e armoniose in contrapposizione a ritmi più incalzanti e a suoni più heavy, proprio a sottolineare l’accondiscendenza sociale e la rabbia, il protagonista ci comunica come voglia “essere tenuto fuori” da tutti quei costrutti sociali poco importanti per lui e da cui vorrebbe prendere le distanze, provando a trasmettere all’ascoltatore una sorta di sana noncuranza momentanea, correlata ad uno spiraglio di luce volto alla fiducia nelle nuove generazioni.

Nati a Milano, i The Straws sono un trio alternative rock che propone sonorità elettroniche/indie alternate a momenti più heavy e riff stravaganti di chitarra.

Ispirati dalla diretta “semplicità” degli Strokes, dai ritmi incalzanti degli Arctic Monkeys e dalle note eleganti dellascena indie francese portano in Italia la loro idea di musica.

Luca Pacca (chitarra e voce) e i due fratelli,Daniele Grande (basso) e Simone Grande(batteria), pubblicano a fine 2022 il loro primo singolo “Y.A.S.C“, brano con cui il gruppo ci circonda di melodie e suoni dall’ atmosfera cupa, ispirata alle melodie british anni 90, seguito dall’ultimissimo “Keep Me Out” primo in collaborazione con Sorry Mom!.