Enthera Pharmaceuticals sceglie Lisa Maria Olson come nuovo CEO

Enthera Pharmaceuticals, una società biotech che sviluppa in fase clinica farmaci biologici “first in class” con meccanismo d’azione innovativo per malattie infiammatorie, nelle quali sono coinvolti i mediatori della famiglia delle proteine IGFBP (IGF-binding proteins) ha annunciato oggi la nomina ad Amministratore Delegato dell’azienda di Lisa Maria Olson.

La dott.ssa Olson guiderà il management team di Enthera con oltre due decenni di esperienza di leadership nell’industria biofarmaceutica, compresa una carriera di successo presso AbbVie. In precedenza, in Enthera, è stata membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Prima di entrare a far parte del team di Enthera, la dottoressa Olson ha ricoperto il ruolo di Chief Scientific Officer di Magenta Therapeutics, dove è stata responsabile della direzione strategica e dell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda. In precedenza, la dott.ssa Olson ha ricoperto per quindici anni varie posizioni di leadership presso AbbVie e Abbott Laboratories, culminate nel ruolo di Vice President Immunology Discovery e Site Head dell’AbbVie Bioresearch Center, dove era responsabile di tutte le decisioni scientifiche e di portafoglio in materia di scoperta immunologica. Durante il periodo trascorso in AbbVie, ha portato con successo 15 molecole allo sviluppo clinico, tra cui Rinvoq™ (upadacitinib) per il trattamento di diverse patologie, tra cui l’UC. La dottoressa Olson è entrata in Abbott dopo essere stata ricercatrice in infiammazione e immunologia presso Pfizer, Inc. La dottoressa Olson ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso la Washington University School of Medicine dopo una borsa di studio post-dottorato in campo cardiovascolare presso l’Università di Chicago. Ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign e una laurea presso la Iowa State University.

“Abbiamo iniziato il nuovo anno con un deciso “passo in avanti” nell’evoluzione aziendale e nell’avanzamento degli studi clinici in Enthera, grazie alla nomina di Lisa come CEO e agli importanti progressi compiuti con Ent001. Il team di Enthera beneficerà dell’esperienza di Lisa in ambito scientifico, di ricerca e sviluppo, ma anche e soprattutto di leadership, maturata nel settore biofarmaceutico. Siamo veramente entusiasti della sua nomina a CEO”, ha dichiarato Silvano Spinelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enthera.

“Sono molto contenta di entrare a far parte del team di Enthera e di dare il mio contributo per l’avanzamento dello sviluppo clinico di Ent001. Con Ent001 abbiamo scoperto e sviluppato un’opportunità terapeutica entusiasmante per il trattamento a lungo termine della colite ulcerosa, una malattia che continua ad avere un impatto negativo sulla vita di molti pazienti che è in aumento a livello globale”, ha aggiunto la dott.ssa Lisa Maria Olson, CEO di Enthera. “Il mio obiettivo immediato è quello di dimostrare le potenzialità di Ent001 in clinica e di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi aziendali per il 2024”.

Gli sviluppi nella ricerca di Enthera sulla colite colite ulcerosa

Enthera ha inoltre annunciato il completamento dello studio di Fase 1a, a dose singola crescente nei volontari sani. I dati hanno mostrato un profilo di sicurezza e tollerabilità molto buono che ha consentito di procedere con l’avvio dello studio di Fase 1b a dose multipla ascendente nei pazienti affetti da UC (ulcerative colitis). La UC è una malattia gastrointestinale cronica, in cui sebbene le opzioni terapeutiche attualmente disponibili – che prevedono l’uso di immunosoppressori – siano efficaci, non si riesce ancora ad ottenere una risposta duratura e a lungo termine per la maggior parte dei pazienti con malattia moderata o severa. Ent001 è un anticorpo monoclonale che ha come bersaglio l’interazione IGFBP3/TMEM219, che svolge un ruolo critico nel mantenimento dell’integrità della mucosa intestinale che è compromessa nei pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali (IBD), compresa la colite ulcerosa (UC).

Lo studio di Fase 1a è stato condotto nei Paesi Bassi e ha coinvolto 30 volontari sani che hanno ricevuto dosi singole ascendenti di Ent001 o placebo somministrate per infusione endovenosa. I risultati dello studio stabiliscono un profilo di sicurezza e tollerabilità molto positivo per Ent001, senza alcuna osservazione di reazioni avverse clinicamente rilevanti legate al farmaco fino alla dose più alta (10mg/kg). La farmacocinetica (PK) è risultata lineare e le esposizioni raggiunte in questo studio coprono completamente le concentrazioni che si prevede siano efficaci nei pazienti, sulla base della dose efficace equivalente nei modelli animali di UC (ulcerative colitis).

Su questa base, Enthera ha avviato uno studio clinico di Fase 1b a dose multipla ascendente (MAD) in pazienti con UC da moderatamente a gravemente attiva.

Lo studio di Fase 1b multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo valuterà la sicurezza, la tollerabilità, l’immunogenicità safety, tolerability, immunogeneticity, e la PK di dosi multiple crescenti di Ent001 in un massimo di 40 pazienti con UC moderata o severa. Lo studio analizzerà anche le risposte farmacodinamiche, misurando i biomarcatori periferici e nel colon dell’inibizione del pathway IGFBP3/TMEM219, per dimostrare il meccanismo d’azione di Ent001 nei pazienti con colite attiva. I pazienti saranno dosati fino alla dodicesima settimana per raccogliere dati esplorativi sull’efficacia e dimostrare l’effetto di guarigione della mucosa osservato nei modelli preclinici di colite.