Alla Galleria Rubin di Milano la mostra “90’s” di Thierry Le Gouès

Protagonisti della mostra “90’s”, gli scatti di uno dei fotografi più importanti nell’universo patinato della moda, il francese Thierry Le Gouès

Anni Novanta: un’estetica che ha fatto epoca. Colta dall’obiettivo di un grande fotografo, capace di immortalare l’essenza di quel periodo in maniera inequivocabile e di fissare quindi volti, gesti ed espressioni di alcune delle principali icone internazionali del fashion – e non solo – che han fatto di quei momenti irripetibili il loro trampolino di lancio verso la storia.

È questo il tema dirompente di “90’s”, la straordinaria mostra fotografica che verrà inaugurata il 16 febbraio a Milano, in Galleria Rubin, al civico 10 di via Santa Marta. Protagonisti, gli scatti di uno dei fotografi più importanti nell’universo patinato della moda, il francese Thierry Le Gouès. Che ha saputo cogliere da par suo l’essenza estetica e caratteriale di donne inimitabili, che hanno calcato i red carpet, le passerelle e i palcoscenici più prestigiosi di New York, Parigi, Milano, Londra: parliamo di miti, come le top Kate Moss, Carla Bruni, Karen Mulder, Tatjana Patitz, Naomi Campbell e tante altre.

L’opening dell’evento è fissato per il prossimo 16 febbraio 2024 presso la Galleria Rubin di via Santa Marta 10, a Milano, dalle ore 18 alle 21. Le opere saranno esposte fino al 21 febbraio con la possibilità di essere acquistate e rimarranno in vendita sino al 31 agosto 2024.