Previsioni meteo 15 febbraio 2024: nuova fase anticiclonica

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 febbraio 2024: alta pressione di nuovo protagonista con tempo stabile e clima mite

La rimonta di un promontorio anticiclonico poterà di nuovo condizioni meteo stabili in Italia e con temperature in rialzo. Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che nel corso della seconda parte della settimana mostrano un vasto anticiclone tra Europa occidentale e Mediterraneo con condizioni meteo più che asciutte almeno fino al weekend. Temperature in rialzo con valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo in Italia. Anomalie anche maggiori sui settori centrali del continente dove si potrebbero anche superare i 10 gradi sopra media. Modelli che già nel weekend mostrano segnali di incertezza con l’europeo ECMWF che ad esempio propone il transito di una piccola saccatura sull’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 15 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile sull regioni di Nord-Est con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1300 metri, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molta nuvolosità. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni salvo maggiori schiarite in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora instabilità con residui fenomeni su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .