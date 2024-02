L’oroscopo di oggi, giovedì 15 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 15 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se devi farti avanti con persone che ti interessano, la giornata è buona. Periodo costruttivo per chi deve sostenere delle prove in vista del futuro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Nel lavoro qualche piccola difficoltà. In amore sei agitato: meglio aspettare per le situazioni nuove, non tutto è facile come sembra. Ma alla fine sarai tu a vincere.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Devi recuperare forza fisica, anche nell’ambito del lavoro ci sono stati molti cambiamenti. Cerca di evitare tensioni, sei meno chiuso in te stesso e questo aiuta se intendi recuperare un amore o cercare nuove belle amicizie.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Torna la buona volontà. L’amore può bussare alla tua porta e sarebbe un peccato perderlo solo per puri preconcetti…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata un po’ faticosa, ma anche molto viva, è giunto il momento di agire, riprendere fiato e partire all’attacco. Non pensare negativo perché è l’ultima cosa da fare in questo particolare e importante periodo. Attività favorite anche se nuove, idee geniali.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Stai facendo molto per farti notare, migliorare le tue condizioni di lavoro e personali, ma per alcuni potrebbero ancora non esserci risposte concrete.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Gli amori nati nelle ultime settimane non vanno dimenticati. Rinnovamento nel lavoro, anche se hai dovuto pagare una piccola multa o è stato necessario non rinnovare un accordo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Situazioni più facili da gestire specie per le coppie che si vogliono bene, con Toro e Capricorno l’intesa sarà speciale. E qualcuno ha già ricevuto una bella conferma o è in atto.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Stress in aumento, mi raccomando stasera cerca di riposarti e di prendere tempo. Oggi riesci a dare la scossa a tutti. Non esagerare!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi sarà bene prendere le cose con filosofia. Cerca di evitare conflitti con l’ambiente. Oggi potresti arrivare a conclusioni sbagliate, prendi tempo prima di dire cose che non pensi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Evita di continuare a discutere di cose inutili, non è facile mantenere la calma con chi pensi stia agendo in maniera errata. In amore ci vuole ancora tanta prudenza… con le parole.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Attenzione nei rapporti con i parenti, con i genitori, con i figli perché qualcuno è sicuramente reduce da qualche scontro, ma anche le situazioni più difficili si possono sanare.