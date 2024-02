Previsioni meteo 14 febbraio 2024: l’inverno torna in pausa

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024: anticiclone di nuovo in rimonta e tempo stabile su tutte le regioni italiane

Condizioni meteo più stabili sull’Italia dopo il maltempo del fine settimana scorso. Nella giornata di oggi avremo un deciso miglioramento del tempo su tutte le regioni grazie ad una nuova rimonta anticiclonica sull’Europa sud-occidentale. Secondo le ultime uscite dei modelli meteo, l’ingombrante anticiclone potrebbe dominare ancora sui settori occidentali del continente sul finire della prima decade di febbraio ma attenzione perché l’Italia potrebbe rimanere più defilata e anzi essere raggiunta da correnti più fredde dai quadranti orientali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile sull regioni di Nord-Est con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1300 metri, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molta nuvolosità. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni salvo maggiori schiarite in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora instabilità con residui fenomeni su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .