In libreria “Le 8 regole dell’amore” di Jay Shetty

L’amore è complicato. Nessuno ci ha mai messo a sedere e ci ha insegnato per filo e per segno che cosa sia in realtà o come ci si debba comportare in una relazione. Abbiamo delegato la nostra educazione sentimentale ai film, ai romanzi, ai luoghi comuni che ci vengono raccontati. Ma in realtà l’amore non è un concetto etereo, un’idea teorica, va vissuto e va messo in pratica come ogni attività che svolgiamo durante le nostre giornate. Per questo Jay Shetty ha deciso di scrivere una guida completa. Otto semplici passi pratici che attingono sia all’antica saggezza vedica sia alla scienza moderna, per affrontare con consapevolezza nuova tutte le fasi di una relazione sentimentale: dal primo appuntamento alla convivenza, dalla rottura alla ripartenza.

Le regole che Shetty propone possono essere utili per chiunque si sia sentito sfortunato in amore, ma anche per chi vive una relazione felice, per chi ha problemi con il suo partner e per chi, invece, cerca una nuova relazione o di rilanciare una storia che ora non funziona più. In amore, infatti, nel bene e nel male non siamo mai soli, si vince o si perde insieme, l’importante è evitare di cadere in falsi miti e vacue promesse ed evitare relazioni per noi insoddisfacenti. Semplice a dirsi, difficile a farsi. Però, grazie alla capacità di Shetty di mischiare saperi diversi semplificandoli e strutturandoli in un sistema funzionale Le 8 regole dell’amore permette di intraprendere un percorso trasformativo di consapevolezza e amore per se stessi, esplorando compassione ed empatia in un viaggio alla scoperta di sé, dell’altro e del mistero che è vivere una vita in relazione.