L’oroscopo di oggi, martedì 13 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 13 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non c’è tempo per amare o per vari motivi gli incontri sono difficili. La forma fisica va curata facendo piccole scelte, come fare le scale invece di prendere l’ascensore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per le coppie di lunga data che ancora non hanno ufficializzato una storia d’amore, questo è il periodo giusto per rimediare. Le amicizie contano in questo momento.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Bisogna stare attenti alle finanze perché ci potrebbe essere qualche spesa in più. Se il tuo amore è in crisi limita le polemiche. Anche per il lavoro chi s’impegna avrà a breve di più.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Una rivelazione d’amore può arrivare anche all’improvviso. Se qualcuno ha cercato di metterti in discussione o da una parte, ora dovrà ammettere di aver sbagliato!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei teso perché delle proposte di lavoro non hanno portato il beneficio che tu desideravi. Giornata in cui anche le coppie di lunga data possono maturare qualche piccolo dissenso.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La tua pazienza ha un limite! Se c’è stata un’avvisaglia di tensione o qualcuno ha messo alla prova la tua pazienza, è probabile che oggi tu sia ancora un po’ arrabbiato.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Meglio la mattina rispetto al pomeriggio. E’ importante evitare di ripensare al passato che ha creato difficoltà.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

C’è uno stato di buona energia, sperimentazioni di lavoro da portare avanti, forti gli studenti, i ricercatori; in amore sta per aprirsi un mondo. Fortuna negli incontri, non chiuderti in casa.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Scelte importanti saranno più facili da gestire. Cambiamenti in amore: puoi scegliere una nuova storia o rafforzare un legame esistente.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata particolare in cui non riesci a capire cosa vuoi. Non rovinare un accordo ritrovato in amore!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giorno sottotono; qualche uscita di troppo, attenzione a non perdere soldi, alla distrazione! Sei molto disponibile ad amare e nei prossimi giorni arriva anche una sorpresa.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Potrai ottenere molto, sei più concentrato e entro qualche settimana puoi fare una scelta di grande respiro. Per il lavoro tempo di novità e probabilmente anche di nuovi incarichi se la tua attività lo consente. Giornata frenetica per tutto.