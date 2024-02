Le Orme in radio e in digitale con un nuovo inedito

La celebre rock band pubblica un nuovo inedito e il videoclip ufficiale di uno dei brani protagonisti della raccolta “Le Orme And Friends”

LE ORME pubblicano, per Hi-QU Music/Orangle Records, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo inedito “NARCISUS” e il videoclip ufficiale del brano “ACQUA DI LUNA”, online su YouTube.

“NARCISUS” ritrae il personaggio della mitologia greca attraverso la poetica ispirata di Tony Pagliuca e Luca Sparagna e l’atmosfera immersiva dell’esaltante paesaggio sonoro in chiave progressive rock de LE ORME.

“Narciso, il giovane della favola antica, così bello da innamorarsi della sua figura specchiata nell’acqua fino a consumarsi, non è in realtà un’immagine del nostro tempo? Per il suo selfie ignora l’amore. Anche i potenti della terra vedono solo se stessi, ignorando il grido della gente. Eppure, perdendo la sua umanità, Narciso sarà salvato, o almeno trasformato in fiore, appunto nel narciso: “Meglio un fiore / per dirigere nuove armonie, / per uscire / dal labirinto / della follia”. Nuove armonie: la bellezza della musica ci libera da quella chiusura in noi stessi”.

Il brano, composto da Tony Pagliuca, Michele Bon e Daniele Principato, si presenta come un coinvolgente viaggio in un suggestivo immaginario capace di connettere l’ascoltatore, fin dal primo ascolto, con la propria dimensione emozionale.

CREDITS DISCOGRAFICI – “NARCISUS”

Artista: Le Orme

Autori: Antonio Pagliuca, Luca Sparagna

Compositori: Antonio Pagliuca, Michele Bon, Daniele Principato

Label: Hi-QU Music/Orangle Records

Editore: Hi-QU Music/Orangle Publishing

Distribuzione: Ada Music Italy/Warner Music