Ivo e Valentina Bianchi in libreria con “Guarire con i 12 funghi medicinali”

Nel volume le proprietà scientificamente provate dei 12 funghi medicinali più importanti. Indicazioni specifiche e istruzioni per l’uso

L’impiego terapeutico dei funghi medicinali è noto in tutto il pianeta da millenni. In Asia, in particolare, tale terapia è stata praticata ed affinata per secoli. Attualmente in Cina, Giappone, ma anche negli USA, i funghi medicinali od i loro estratti, sono parte integrante della cura ufficiale e riconosciuta di molte patologie anche gravi.

Nell’ambito della vastissima materia della Micoterapia, oltre 400 funghi hanno riconosciute proprietà terapeutiche, spicca il Ganoderma Lucidum, fungo che può essere impiegato per moltissimi disturbi che vanno dall’allergia all’artrite, dal mal di montagna ad alcune problematiche cardiologiche. Mi sembra cosa buona dedicare un agile libretto a questo meraviglioso dono della Natura, affinché il Reishi, una delle dieci più usate sostanze terapeutiche naturali nel mondo, possa diventare patrimonio di tutti.

Le qualità terapeutiche dei funghi sono sempre più evidenti e supportate da studi e ricerche cliniche. Saprofiti e parassiti di piante e alberi, questi meravigliosi, atipici organismi viventi trasformano la morte in vita: assorbono minerali, vitamine, elementi vitali dai loro ospiti, attraverso una fitta rete sotterranea per poi comparire, nascostamente, mimetizzati tra i colori del bosco, con i loro corpi fruttiferi ad ombrello, a campana o dai bordi ondulati, quasi danzanti. Per questo difficile compito di decomposizione di materiali duri e morenti, i funghi sviluppano sostanze potenti che oggi la medicina naturale utilizza in patologie, spesso anche gravi, attraverso estratti e polveri.

Gli ambiti d’azione sono prevalentemente le affezioni metaboliche ed immunitarie ivi comprese le allergie, le patologie autoimmuni, le malattie degenerative. Abbiamo scelto i 12 funghi più studiati e sperimentati, la cui azione terapeutica è ampiamente provata.

Per la medicina occidentale sono una scoperta recente: il loro utilizzo va dalle malattie del metabolismo fino al sistema immunitario e anche ai tumori. E’ da un po’ di tempo che la micoterapia, l’uso dei funghi a scopo terapeutico, è uscita dai sotterranei della medicina occidentale. E’ rimasta lì relegata per secoli, quasi fosse un tipo di conoscenza riservato a stregoni e fattucchiere, o da tradizione popolare nel migliore dei casi. E questo, nonostante dall’altra parte del mondo, in Oriente, e particolarmente in Cina e Giappone, i funghi venissero usati (e a buon diritto) nelle medicine tradizionali da almeno quattromila anni.

I Funghi sono organismi viventi che non fanno parte né del regno degli animali, né delle piante e per questo motivo sono inseriti in un regno a parte, quello dei Miceti. Dato che da sempre forniscono alcune tra le più importanti molecole utilizzate nella farmacologia, non sono considerati solo dei semplici alimenti da usare in cucina ma anche dei veri e propri nutraceutici.

La Micoterapia offre infatti delle importanti soluzioni per l’immunonutrizione: i macrofunghi salutari, ad alta densità nutrizionale, costituiscono un superfood ricco di proteine, molteplici tipi di carboidrati, vitamine, macro e microelementi di minerali ed enzimi digestivi e prebiotici.

La branca della Fitoterapia che usa le proprietà dei Funghi è indicata per trattare i diversi disequilibri dell’organismo tramite l’utilizzo dei Miceti, impiegati dall’Uomo da migliaia di anni: vi sono infatti tracce certe dell’uso terapeutico di questi organismi datate 5.300 anni fa circa.

In natura vi sono migliaia di tipi di Funghi curativi ma quelli principali sono essenzialmente 12. Sono Funghi terapeutici che permettono di migliorare la gestione dello stress e un riequilibrio generale dell’organismo, ripristinandone in questo modo il funzionamento.

INDICE del LIBRO:

Prefazione

1. ABM, il fungo della prevenzione totale

2. AURICULARIA, il fungo del cuore e della circolazione

3. COPRINO, il fungo antiglicemia

4. CORDYCEPS, il fungo della forza e dell’efficienza psicofisica

5. CORIOLUS, il fungo attivatore delle difese a tutti i livelli

6. HERICIUM, il fungo di protezione delle strutture nervose e delle mucose

7. MAITAKE, il fungo indispensabile nella sindrome metabolica

8. PLEOROTUS, il fungo anticolesterolo

9. POLYPORUS UMBELLATUS, il fungo per drenare i liquidi dal corpo

10. PORIA COCOS, il fungo della serenità mentale

11. REISHI, il fungo dell’immortalità

12. SHIITAKE, il fungo per il benessere globale

Repertorio terapeutico dei funghi medicinali

Cucinare con i funghi medicinali