Alan Paccagnella pubblica “Xavon. Il ragazzo non vaccinato. Esistenza stravolta”

Alan Paccagnella presenta un’opera diretta e scomoda in cui, attraverso l’avventura del suo protagonista, espone le sue opinioni senza filtri, conscio di poter essere frainteso o comunque osteggiato. L’autore tratta tematiche delicate e di grande attualità, che si intrecciano nel corso del romanzo e che vanno a confluire in una narrazione distopica e in un finale su cui riflettere. Con una postfazione di Sara Cunial.

Casa Editrice: Rossini Editore

Collana: Narrativa Rossini

Genere: Narrativa/Distopico

Pagine: 324

Prezzo: 15,99 €

«Forse avranno pure avuto ragione loro, quel ragazzo non vaccinato poteva essere impazzito e non rendersene neppure conto, ma posso assicurarvi che la presunzione di ignorare le ideologie altrui sia il gesto più vile per ferire un individuo, chiunque esso sia; con tale sgambetto avevano celebrato le esequie del suo pensiero»

“Xavon. Il ragazzo non vaccinato. Esistenza stravolta” di Alan Paccagnella è un romanzo a tinte distopiche ed è anche un’opera di rottura: l’autore non le manda certo a dire, e coinvolge nella sua ragionata e appassionata invettiva sia la politica che i mezzi di informazione, sia la scienza che il mondo tecnologico. Nel romanzo si narra la storia di Xavon, il cui nome non potrebbe essere più esplicativo; è un trentenne, padre di un bambino appena nato, che si interroga sulle storture di un contesto politico e sociale che non tutela le libertà degli individui ma, anzi, le soffoca consapevolmente. Xavon ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid19 perché riscontra troppe incongruenze e menzogne nelle scelte governative, e tale decisione conduce a una serie di conseguenze che da spiacevoli diventano drammatiche: egli perde il lavoro, non viene ascoltato ma deriso e precipita quindi in una spirale depressiva, che lo porterà a soffrire di deliri paranoidi e di manie di persecuzione.

L’autore racconta di un’angosciante capitolazione in questo viaggio in una mente confusa, dilaniata dal dubbio; solo nell’ultima parte dell’opera il protagonista riacquista la lucidità e la consapevolezza necessarie per impegnarsi in un’indagine avvincente, legata a un grande complotto ordito dalle case farmaceutiche. Questo studio, che sfocerà poi in un libro – questo libro, sarà narrato fase per fase, rivelazione su rivelazione, mostrando quel marcio che viene nascosto abilmente sotto la superficie e tentando di risvegliare le coscienze assopite. Parallelamente alle vicende personali del protagonista, l’autore offre inoltre un quadro dell’Italia in epoca pandemica e le sue riflessioni sulla strumentalizzazione mediatica del conflitto tra Russia e Ucraina.

Alan Paccagnella presenta la crociata di un uomo che crede fermamente nella sua battaglia in favore della libertà e contro i soprusi dei governi; un’opera brutalmente onesta, che alcuni potrebbero giudicare controversa, da approcciare senza alcun pregiudizio e con il rispetto che dovrebbe essere concesso a tutti coloro che espongono il proprio, legittimo pensiero.

SINOSSI DELL’OPERA. La storia narra le curiose riflessioni di un giovane padre messo alle strette da un imprevedibile risveglio di coscienza. Il disastro prende forma a partire da una tormentata vacanza estiva, un evento che sarà però solamente la triste anticamera dei suoi guai. Nel corso di questo inusuale racconto verranno trattati molteplici argomenti: dalle folli conseguenze per via di attimi terribili a un percorso riabilitativo adornato di fede, ma passando anche da critiche disamine su giornalismo, politica, scienza, alimentazione e tecnologia. Tutto per ritrovarsi poi catapultati in una tanto profetizzata apocalisse, un incidente epocale e senza precedenti ma che aprirà a sorpresa un futuro davvero originale.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Alan Paccagnella è nato a Cantù, in provincia di Como. Dopo aver prestato la voce a una trasmissione radiofonica, ha in seguito esercitato come consulente immobiliare sapendo pure svolgere mansioni da amministratore. Quasi all’improvviso è tuttavia nata la voglia di imporsi riguardo ad aspetti scottanti, un desiderio che ha condotto la sua mente altrove e sino all’impegno di pubblicare il romanzo “Xavon. Il ragazzo non vaccinato. Esistenza stravolta” (Rossini Editore, 2023).