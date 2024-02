Previsioni meteo 12 febbraio 2024: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 febbraio 2024: ultime precipitazioni sulle regioni centro-meridionali poi torna l’anticiclone

Dopo un weekend con condizioni meteo all’insegna del maltempo ancora piogge nella giornata di oggi su parte dell’Italia. Lo scivolamento della perturbazione determinerà infatti ancora precipitazioni sulle regioni centro-meridionali con nevicate sui rilievi appenninici. Condizioni meteo che saranno poi in rapido miglioramento. Da metà mese ecco che un promontorio anticiclonico potrebbe elevarsi nuovamente verso l’Europa occidentale unendosi poi con un campo di alta pressione sui settori orientali del continente. Ma questa è solo l’ipotesi del modello GFS e non è l’unica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile sull regioni di Nord-Est con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1300 metri, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata fenomeni in esaurimento ma con ancora molta nuvolosità. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni salvo maggiori schiarite in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora instabilità con residui fenomeni su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .