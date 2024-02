L’oroscopo di oggi, lunedì 12 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non lasciarti influenzare dalle persone che hai attorno, le tue idee sono vincenti. Il premio che ti attende merita lo sforzo per conquistarlo!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ probabile che tu debba cambiare ruolo. Cerca di vivacizzare l’ambiente che ti circonda! Con chi ami non essere troppo esigente, oggi sei troppo nervoso.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non ti senti in perfetta forma, ti manca energia e in amore qualche ritardo è possibile, il tuo umore non è dei migliori. Qualche discussione in famiglia.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Devi pensare a cosa fare nei prossimi mesi, pensi che quello che stai facendo ora non durerà. Non è la giornata migliore per mettersi in competizione! In amore attrazioni fatali ma valuta bene con chi hai a che fare.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Prudenza sul lavoro perché in questi giorni non hai persone affidabili attorno. Devi dare una prova di affetto ad una persona anziana o comunque ad un parente che chiede la tua presenza. Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Umore ballerino nel corso di questa giornata; cerca di non creare problemi in famiglia o sul lavoro, bisognerà stare attenti ed evitare qualsiasi tipo di polemica inutile. Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Non sei sereno, perché una questione legata ad un contratto o ai soldi, sta andando in ritardo. Molti vivono con agitazione alcuni rapporti e queste ore mettono in guardia stati d’animo da grande disagio. Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Al mattino sarai un po’ arrabbiato, ma non devi prendertela con gli altri. Chi ha un ruolo importante, con responsabilità di un certo peso, è sottoposto a grande stress. Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Sul lavoro potresti non essere contento, pensare di meritare qualcosa in più. C’è molta tensione nervosa determinata dal fatto che ultimamente le cose da fare sono troppe… Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Accogli con gioia ciò che di bello il destino ti riserva, cura il tuo benessere psicofisico, e ricorda che non è messa in discussione la tua preparazione nel campo del lavoro. Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Non pensare solo al denaro, in famiglia da qualche tempo per colpa di incertezze lavorative o pratiche manca l’amore, oppure si parla meno di coppia e problemi da risolvere. Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Sei al massimo o quantomeno vuoi avere il massimo, e questo non è poco. Novità importanti in amore. Viaggi e buone notizie entro poche ore, favoriti nuovi incontri.