Il film “Legacy of Lies” stasera su Rai 4: ecco la trama

Su Rai 4 un’ avventura di azione e spionaggio con il film in prima visione “Legacy of Lies – Gioco d’inganni” in onda lunedì 12 febbraio alle 21.20

Rai 4 ospita un’imperdibile avventura di azione e spionaggio con il film in prima visione “Legacy of Lies – Gioco d’inganni” in onda lunedì 12 febbraio alle 21.20. È la storia dell’ex agente Martin Baxter che, dopo aver lasciato l’MI6 in seguito alla morte della moglie in un’operazione fallimentare, viene contattato dalla giornalista Sasha Stepanenko riguardo un vecchio caso di cui si era occupato. Improvvisamente Martin si trova nel mirino dell’intelligence britannica e russa: sua figlia Lisa viene rapita e lui ha solo 24 ore di tempo per recuperare e consegnare dei documenti scottanti.

Il regista Adrian Bol si affida all’esperienza e al carisma di Scott Adkins costruendogli attorno un solido thriller di azione che immerge lo spettatore nelle atmosfere da spy story, tra doppi e tripli giochi, agenzie di intelligence internazionali, colpi di scena e agenti segreti che tornano in azione. Girato tra Londra e Kiev, “Legacy of Lies” si è anche contraddistinto in diversi festival cinematografici, tra cui il London Independent Film Festival e l’Edimburgh Independent Film Award.