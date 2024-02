End Ryan debutta con il brano “Il Ponte Arcobaleno”

End Ryan debutta sulla scena musicale con “Il Ponte Arcobaleno”: il brano è il racconto romantico dell’Estate 2020 a Padova

End Ryan fa il suo debutto musicale con il singolo avvincente intitolato “Il Ponte Arcobaleno”, una narrazione romantica dell’estate del cantautore a Padova nel 2020.

Le strofe di questa traccia sono un viaggio attraverso le sensazioni contrastanti provate alla fine del lockdown. Nonostante l’iniziale euforia del ritorno alla normalità, End Ryan esplora la mancanza di una serenità appagante. La sensazione di inadeguatezza lo ha spinto a isolarsi dal mondo, avvertendo un profondo senso di incomprensione da parte degli altri.

Padova, la sua città, diventa un elemento chiave della storia. L’estate è caratterizzata da spostamenti sporadici, con End Ryan che si sente prigioniero nonostante il desiderio di esplorare. La pigrizia e la paura diventano compagni costanti, trasformando il rapporto del cantautore con il suo ambiente.

Il ritornello segna un cambio tematico significativo, focalizzandosi sulla realizzazione del Ponte Arcobaleno per celebrare il mese del Pride. Questo evento, se da un lato ha portato gioia e celebrazione, dall’altro ha suscitato tensioni in ambito politico e sociale, diventando un elemento chiave dell’anno in cui è stato realizzato.

“Il Ponte Arcobaleno” è più di una semplice canzone; è un viaggio emozionale che affronta i contrasti della vita quotidiana, dalla lotta personale all’accettazione e alla celebrazione della diversità.

End Ryan nasce come progetto musicale nel 2022, prendendo il nome dal nickname del profilo Instagram del fondatore Alessandro Andrian che ,grazie al gioco fonetico delle parole End e Ryan, richiama il cognome dell’artista.

Prima di End Ryan c’è Alessandro, un chitarrista che si concentra sul suo strumento, ama fare assoli, interviene in qualche coro sporadico e non parla mai durante i concerti. A fine 2021 capisce che la sola chitarra non basta più, e nasce in lui l’esigenza anche di cantare e scrivere musica.

Il progetto ha coinvolto col tempo anche altri musicisti, concretizzandosi in un trio composto da: Alessandro Andrian (voce e chitarra),Francesco Dante (batteria) e Alfredo Ferro (basso).

Poi frma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo di debutto “Il Ponte Arcobaleno”.