Il Festival nella domenica di “A Sua immagine” su Rai 1

In questa domenica di febbraio, subito dopo la fine del settantaquattresimo Festival di Sanremo, “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda l’11 febbraio alle 10.30 su Rai 1, propone una puntata dedicata alla musica e alle canzoni, rivisitando i momenti salienti del Festival e rileggendoli alla luce delle tematiche e dei valori che da sempre caratterizzano questa trasmissione. Musica come strumento per veicolare emozioni, ma anche idee, valori, speranze, sentimenti profondi; occasione d’aggregazione, di confronto, di dialogo intergenerazionale.

Anche di questo si occuperà la trasmissione in una puntata che aprirà alcune finestre con la Città dei Fiori dove si troveranno il direttore dell’Orchestra Leonardo De Amicis, la giornalista di Avvenire Angela Calvini e il commentatore Marino Bartoletti, mentre gli ospiti in studio con Lorena Bianchetti saranno la teologa Anna Pia Viola, e Niccolò Agliardi, uno dei più amati autori e cantautori della scena musicale contemporanea. Ma in puntata verranno anche riproposti e commentati i momenti salienti dell’evento e anche alcune canzoni (vecchie e nuove), con particolare attenzione a quelle con testi più significativi sotto il profilo sociologico e valoriale.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Fermo. Alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.