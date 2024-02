Chi sono i crocieristi italiani? Il profilo nel Report di Crocierissime

Anche quest’anno Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, presenta il Report Annuale Crocierissime edizione 2023, che offre una visione approfondita e completa dell’andamento del mercato crocieristico nel nostro Paese.

Crocierissime ha rilevato un notevole incremento del 28% delle prenotazioni nel 2023 rispetto all’anno precedente, segnando un nuovo record di interesse e partecipazione da parte dei viaggiatori italiani. Questi risultati significativi riflettono la crescente popolarità delle crociere, scelte sia da donne (52%) sia da uomini (48%) come opzione preferita per una vacanza.

L’analisi dell’età dei crocieristi italiani ha rivelato un pubblico incredibilmente dinamico, con una media di 41 anni e 7 mesi. Nel particolare, il 61% dei passeggeri ha meno di 50 anni, con un significativo 25% concentrato nella fascia di età tra i 36 e i 50 anni. Questi numeri indicano chiaramente la tendenza di una clientela sempre più giovane che sceglie la crociera come esperienza di viaggio stimolante.

L’indagine ha inoltre evidenziato che 6 crocieristi italiani su 10 preferisce viaggiare in coppia, sottolineando il desiderio di creare momenti romantici e rilassanti e trasformare questa avventura in un’occasione speciale per coltivare e rafforzare i legami affettivi. La vacanza diventa così una piccola fuga dalla routine quotidiana che permette ai passeggeri di godersi ogni momento senza dover pensare a nulla se non a condividere esperienze uniche insieme.

Il 28% opta invece per vacanze in famiglia, approfittando delle molteplici offerte a bordo appositamente pensate per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età; dalle piscine e le aree gioco per bambini alle serate a tema e alle attività di intrattenimento per adulti, la crociera diventa una vacanza su misura per ogni membro della famiglia, permettendo a genitori e figli di trascorrere del tempo di qualità insieme all’interno di un ambiente sicuro e confortevole.

La diversificazione dell’offerta è un elemento importante anche per chi organizza una crociera con amici (5%), ma il dato interessante riguarda chi decide di partire da solo: nel 2023 infatti il 7% ha prenotato per una crociera in solitaria, con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno.

Attraverso l’analisi di migliaia di dati, l’agenzia web ha delineato l’identikit del crocierista italiano, facendo emergere i tratti distintivi e le preferenze di chi opta per questo genere di vacanza. Non mancano infine la classifica delle mete e dei porti preferiti dagli italiani e un’analisi sulla durata e i pacchetti all-inclusive più richiesti a bordo per identificare i trend del momento.