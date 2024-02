Arriva anche in Italia il ciclone No Name Faces: “I am not your bitch” è il primo singolo estratto dal nuovo album

La band svedese No Name Faces presenta “I am not your bitch”, il primo singolo estratto dal nuovo album “NNF 3.0” in uscita il 1° marzo, che segna il loro debutto in Italia dopo il successo nel proprio Paese.

Autori di una miscela musicale descritta come “metal dai riflessi pop”, i No Name Faces sfidano i confini tra i generi musicali, consegnandoci “NNF 3.0”, un mélange di riff pesanti che si scontrano con ritornelli anthemici, creando una miscela di intensità e orecchiabilità destinata a rimanere impressa nella memoria.

I No Name Faces sono la testimonianza di un successo costruito con le proprie forze. Il loro viaggio è frutto dell’autoproduzione, dell’impegno instancabile per il loro progetto, dove ogni nota, ogni testo scaturiscono con passione sfrenata. Questa dedizione è valsa loro le attenzioni di una fervente fanbase che attende con ansia ogni nuovo capitolo della loro odissea musicale.

Al centro della band troviamo il chitarrista e autore, Morgan Lydemo, le cui composizioni sono le fondamenta sismiche del gruppo.

Accanto a Morgan, il batterista Jonathan Lundberg e il bassista Soufian Ma’Aoui, tessono un arazzo di ritmi epici e riff pesanti, fondendo aggressività e una finezza quasi sinfonica.

Ad aggiungere profondità e dimensione al loro sound troviamo l’ultimo membro della band, proveniente dal Regno Unito, il magnetico cantante SKEB. Il suo arrivo ha segnato un capitolo cruciale per la band, riuscendo a dare la perfetta interpretazione ai testi e infondere nuova vita alle già avvincenti composizioni.