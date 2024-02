A “Mi Manda RaiTre” gli alloggi scolastici occupati abusivamente

Stamani al programma “Mi Manda RaiTre” gli alloggi scolastici occupati abusivamente e la qualità di miele e prosciutto cotto

Quello dei custodi che non hanno voluto lasciare la casa scolastica una volta terminato il loro lavoro è un problema sentito in molti comuni italiani. Solo a Roma questa occupazione costa circa 60 milioni di euro. Il viaggio di “Mi Manda RaiTre”, condotto Federico Ruffo e in onda domenica 11 febbraio alle 9.00 su Rai 3, inizia da un alloggio di pertinenza di un liceo al centro della capitale.

Obiettivo, inoltre, sul prosciutto cotto, un alimento consumato da adulti e bambini, il cui costo oscilla fra i 10 e i quasi 40 euro al chilo, a seconda della lavorazione: in che modo il consumatore può riconoscere un prodotto di qualità?

E ancora, in Italia si producono 23.000 tonnellate di miele e se ne importano 26.500. Come essere sicuri di avere nella dispensa del vero miele e non un semplice sciroppo?

Infine, le strategie di marketing che inducono ad acquistare un prodotto piuttosto che un altro, si trovano non solo davanti alle vetrine o di fronte a uno scaffale, ma anche mentre si sta in fila alla cassa per pagare ciò che si è già comprato.