Shiny torna nelle radio e online con “100 Hit”

Shiny è un artista emergente della provincia di Cremona: “100 Hit” è il nuovo singolo in radio e sulle piattaforme digitali

Shiny emerge come un talento poliedrico nel panorama musicale contemporaneo, in grado di mescolare alla perfezione tracce deep che esplorano le sfumature dell’animo umano e pezzi banger che catturano l’energia dell’ascoltatore. La sua abilità nel wordplay è straordinaria,con versi che non solo comunicano, ma dipingono immagini nella mente dell’ascoltatore.

Shiny propone questo freestyle aggressive su un beat in pieno stile ATL realizzato da Jaily e jVanchy, rap banger dinamico sul quale l’artista si destreggia con barre evocative, scrittura e flow inediti. Il brano si propone come un vero e proprio esercizio stilistico in cui viene evidenziata la prolificità dell’artista senza mai sacrificare la qualità di ogni traccia (appunto “100 Hit”), ripetizione finale che risuona come un avvertimento dell’inizio della migliore stagione di Shiny.

Quest’ ultima uscita da solista non solo testimonia la sua crescita artistica, ma delinea anche una forte identità musicale e una chiara scelta stilistica, con il suo talento e la capacità di creare un impatto emotivo, infatti, Shiny si erge come uno dei candidati più promettenti a rappresentare il filone della Pain Music. *ISPIRAZIONE E REFERENCE* YUNGEEN ACE FUTURE NOCAP LIL DURK LIL DARIUS

L’uscita è uscita per l’etichetta di Firenze, Saintcross Music Group, distribuito da Ada Music Italy.