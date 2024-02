Linda Scaffidi in libreria con “La numismatica detective”

Linda Scaffidi nelle librerie e sugli store digitali con il romanzo “La numismatica detective. Indagine a Siracusa” pubblicato da Golem

Una banda di tombaroli, decisa a scovare tesori nascosti tra le viscere di Siracusa farà i conti con Aurelia, timida numismatica in cerca di avventure, la quale – grazie all’aiuto di un infiltrato molto speciale, e dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale – tenterà d’impedire che preziosi reperti lascino la Sicilia per finire in collezioni private.

Un romanzo che terrà incollati dalla prima all’ultima pagina. E no, non bisognerà essere esperti numismatici o archeologi per goderselo: è un romanzo per tutti.