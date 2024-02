Libraccio sfiora i 100 milioni di ricavi, tra scolastica, saggi e narrativa

Libraccio svela i numeri di un promettente 2023 e gli obiettivi sul 2024: 95,5 milioni di fatturato, due nuove aperture e oltre 600 eventi

95,5 milioni di fatturato nelle librerie fisiche in crescita del +7,10% rispetto al 2022, 60 punti vendita e oltre 500 dipendenti. Con questi numeri Libraccio, la principale catena di librerie indipendenti in Italia, chiude un 2023 di successo e condivide i numeri della sua crescita alla vigilia del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai, previsto a Venezia dal 23 al 26 gennaio.

“I numeri del 2023 confermano la solidità del nostro modello, specialmente nell’editoria scolastica, cresciuta nell’ultimo anno del +8,5%, che risponde anche alle più ampie esigenze della nostra comunità di lettori proponendo un approfondito assortimento di narrativa e saggistica. La vendita di libri non scolastici è infatti cresciuta del +4% rispetto al 2022 – commenta Edoardo Scioscia, amministratore delegato e tra i soci fondatori di Libraccio – In questo percorso i librai hanno naturalmente un ruolo fondamentale, per questo investiamo nella loro formazione, anche attraverso la loro partecipazione al Seminario di perfezionamento della Scuola di Venezia”.

La crescita si inserisce in un trend positivo di riscoperta della lettura da parte degli italiani, che Libraccio ha saputo valorizzare al meglio stimolando l’incontro con il lettore non solo nelle librerie ma anche con gli eventi: sono stati oltre 600 gli incontri organizzati sul territorio, dalle classiche presentazioni ai format partecipativi creati per attrarre un pubblico più giovane. Il successo di questa strategia basata sulla costruzione di una comunità di lettori è dimostrato dai numeri di vendita: la crescita di Libraccio del 4% nell’editoria non scolastica è significativamente maggiore dei dati nazionali evidenziati dall’Ufficio Studi AIE che descrivono una flessione dello 0,3% delle vendite a livello italiano.

“Il riscontro positivo ricevuto dai lettori è per noi uno stimolo a continuare a investire – conclude Scioscia – Nel 2024 sono infatti previste 3 nuove aperture, tra cui una libreria a Milano, in viale Monza, il prossimo marzo”.