Giovanni Segreti Bruno torna con un nuovo album

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Nella mia stanza nascono i fiori”, il nuovo ep di Giovanni Segreti Bruno realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE

“Nella mia stanza nascono i fiori” è un diario sonoro che racchiude storie di vita vissuta. Un giorno, un bambino.. uno di quelli un po’ strani, quelli che vengono presi di mira dai compagni di classe.. mentre era nella sua cameretta e suonava il piano si accorge che proprio in quella stanza, in quel preciso momento, stavano nascendo dei fiori. Un progetto sostanzialmente pop, ma non troppo. Indie ma non troppo.

L’ep, composto da 5 brani, contiene quattro inediti e una cover in una nuova veste piano&voce di “Eli Hallo”, brano scritto dal cantautore per Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor, che l’ha interpretato con la star internazionale Anggun.

Spiega l’artista a proposito del progetto: “Le canzoni hanno salvato la mia vita e spero che un giorno le mie canzoni possano salvare la vita a qualcuno. Non amo incasellare la musica in una definizione. Per cui sarà un lavoro comunque coerente ma fatto di tante cose diverse. Alla realizzazione del progetto hanno partecipato tanti musicisti che hanno impreziosito ogni brano con le loro sfumature.. tra cui il Maestro Enzo Campagnoli, Valerio Carboni, Gabriele Cannarozzo, Donald Renda, Vinz Turner. Ognuno di loro è stato importante per la realizzazione di ogni traccia. Devo necessariamente ringraziare il mio produttore Gianni Testa che condivide con me grandi gioie e soddisfazioni ma anche ansie, angosce e tanti ‘no vabbè, basta! Ora smetto’. E ovviamente devo ringraziare il Nuovo Imaie per aver creduto nel mio progetto e per avermi dato la possibilità di realizzare un piccolo grande sogno.”

TRACK LIST:

A.A.Amore Cercasi

Felicità

Eli Hello (piano e voce)

Yoga

La strada di casa