“Double Team – Gioco di squadra” e “Hong Kong colpo su colpo” su Rai 4: la trama dei film

Su Rai 4 il ciclo Van Damme termina con due film firmati Tsui Hark, “Double Team – Gioco di squadra” e “Hong Kong colpo su colpo”: la trama

Il ciclo “Van Damme vs Van Damme” si conclude sabato 10 febbraio su Rai 4 con la messa in onda, dalle 21.20, di due film diretti dall’apprezzato regista di “Once Upon a Time in China” e “Detective Dee”, Tsui Hark.

In prima serata, “Double Team – Gioco di squadra”, uno dei maggiori successi di Jean-Claude Van Damme che qui divide lo schermo con il campione di basket Dennis Rodman e con Mickey Rourke. Per stanare e sconfiggere il malvagio criminale internazionale Stavros, che ha sequestrato suo figlio, l’agente dell’antiterrorismo Jack Quinn si allea con Yaz, bizzarro inventore e trafficante d’armi.

A seguire, “Hong Kong colpo su colpo” in cui Van Damme interpreta Marcus Ray, un agente speciale sotto copertura ad Hong Kong per fermare il piano della mafia russa che, in accordo con quella cinese, sta per portare sul mercato delle pericolosissime micro-bombe. Eccezionalmente per la serata di sabato, il ciclo “Van Damme vs Van Damme” si estende anche alla terza serata con un film che porta sullo schermo un doppio Van Damme: “Double Impact – Vendetta finale” di Sheldon Lettich, in cui l’attore interpreta due gemelli pronti a vendicare la morte dei loro genitori.