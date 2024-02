A “Cook 40” stamani su Rai 2 c’è Amaurys Perez

Al programma di cucina “Cook 40” in onda stamani su Rai 2 c’è Amaurys Perez. Il campione del mondo di pallanuoto tra i fornelli

Sabato 10 febbraio alle ore 12.00 su Rai 2 ottavo appuntamento con “Cook 40”, il programma condotto da Flavio Montrucchio, con la partecipazione di Angelica Sepe, dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Cook 40’ è un cooking show, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangledove: in 40’ minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate.

Ospite di questa puntata Amaurys Perez, medaglia d’oro ai mondiali di pallanuoto di Shangai nel 2011 e argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012: la sfida per il grande atleta sarà realizzare, sotto la guida del suo tutor, lo chef e avvocato Valerio La Rosa,un elaborato menu nei 40 minuti concessi.

Seguiranno altre sorprese come la food blogger, Stella Menna, che svelerà un paio di trucchi per utilizzare al meglio il nero di seppia e per pulire i gamberi senza fatica.

Infine, la dottoressa Samantha Biale, nutrizionista, spiegherà l’importanza dei broccoli nella nostra dieta: un alimento non solo in grado di contrastare la predisposizione genetica ai tumori, ma anche un antidepressivo utile a rallentare il decadimento della vista.