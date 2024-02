Su Rai 2 quattro episodi della quarta stagione di FBI: la trama

Stasera su Rai 2 in onda quattro nuovi episodi della quarta stagione della amatissima serie FBI che lasciano con il fiato sospeso: ecco la trama

Torna “FBI”: venerdì 9 febbraio alle 21.20 su Rai 2 andranno in onda gli episodi “Un conto in sospeso”, “Adottato”, “Un dolore” e “Sotto pressione”, per la quarta stagione della serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti.

Nell’episodio “Un conto in sospeso”, Vargas, un criminale arrestato dall’FBI, decide di vendicarsi di chi ritiene colpevole dell’omicidio della sua famiglia e dal carcere organizza un sistema per uccidere gli agenti e i loro familiari. Rina, la compagna di Jubal, sarà la prima a farne le spese.

In “Adottato” la squadra arresta una banda di rapinatori composta da tre ragazzi dati in affidamento a Percy, il loro capo e padre adottivo. Nell’episodio “Un dolore” le indagini riguardano un rapitore seriale di ragazze alte e bionde. Jubal affronta il caso con un peso sul cuore: la morte di Rina. Nell’episodio che chiude la serata, “Sotto pressione”, in una corsa contro il tempo i Federali devono bloccare un attentato con un camion bomba. Tra gli interpreti Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.