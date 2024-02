Su Rai 2 FBI con “Orgoglio e pregiudizio”, “Ambizione ” e “Cicatrici”: la trama

Stasera su Rai 2 in onda la quarta stagione di “FBI” con gli episodi “Orgoglio e pregiudizio”, “Ambizione ” e “Cicatrici”: la trama

Su Rai 2, sabato 10 febbraio alle 21.00, vanno in onda tre episodi della quarta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti.

Nell’episodio “Orgoglio e pregiudizio”, i federali devono sventare un attentato che ha come obiettivo un ex ufficiale del Kgb, mentre in “Ambizione”, al centro delle indagini sono una serie di attentati – in uno muoiono anche due adolescenti – contro la leader di una fondazione che si batte contro l’uso delle armi, la cui figlia è stata uccisa anni prima in una sparatoria.

La serata si chiude con l’episodio “Cicatrici”, in cui mentre gli agenti federali devono fermare un serial killer diventato tale per aver subìto violenze da parte del padre, Isobel decide di riallacciare i rapporti con suo padre Robert. Nel cast, Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.