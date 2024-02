Oslo Tapes torna sulla scena musicale con il quarto album

Un miraggio uditivo di smarrimento e inquietudine è il protagonista del quarto album di Oslo Tapes, il progetto di Marco Campitelli

Torna Oslo Tapes con l’atteso quarto album “Staring at the Sun Before Goin’ Blind”. nuova tappa del personale viaggio iniziatico di Marco Campitelli tra post/art/kraut/noise ed introspezione. Sarà pubblicato in vinile dalle etichette Echodelick Records (USA) & Sound Effect Records (Grecia), mentre Grazil Records (Austria) curerà le versioni in cd, cassetta e digitale.

“Staring at the Sun Before Goin’ Blind” è il seguito del terzo e fortunato album “ØR”, pubblicato nel 2021 dalla prestigiosa Pelagic Records, ed è intriso di radiazioni emozionali che alimentano smarrimento ed inquietudine. Voci in contrasto coi pattern ritmici metronomici, geometrie deformate da bassi fluidi e synth melliflui che compensano i vuoti lasciati da chitarre liquide ed acide, contribuiscono a creare un miraggio uditivo decisamente personale.

L’album è prodotto da Amaury Cambuzat, storico membro dei faUSt e Ulan Bator, co-autore dei brani e degli arrangiamenti con Campitelli. Mettendo a disposizione un numero imprecisato di nastri magnetici e macchine analogiche, ha forgiato il sound dell’opera attraverso la sua trentennale esperienza in ambito kraut/avant/rock.

TRACKLIST

A1.Gravity | A2.Ethereal Song | A3.Deja Neu | A4. Reject yr Regret

B1.Like a Metamorphosis | B2.Middle Ground | B3.Somnambulist’s Daydream | B4.Staring at the Sun Before Goin’ Blind