Previsioni meteo 8 febbraio 2024: tempo più instabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 febbraio 2024: deboli piogge sparse sui settori occidentali poi nel weekend arriva il maltempo

Condizioni meteo più instabili sull’Italia dopo una lunga fase anticiclonica. Nella giornata di oggi il cedimento dell’alta pressione determinerà un aumento della nuvolosità e anche qualche debole pioggia sparsa sui settori occidentali. Condizioni meteo che risulteranno invece in deciso peggioramento con l’avvicinarsi del fine settimana.

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per la giornata di Venerdì mostrano una vasta saccatura affondare verso la Penisola Iberica. Condizioni meteo in peggioramento in Italia con piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest. Tra Sabato e Domenica ecco che la struttura depressionaria dovrebbe muoversi verso est portando il maltempo ad interessare gran parte della nostra Penisola. Temperature in calo specie sul finire del weekend ma clima comunque non particolarmente freddo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito, molte nubi basse su coste e pianure con deboli piogge sulla Liguria. Locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1700 metri. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, molte nubi basse sul versante tirrenico con deboli piogge sulla Toscana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità bassa ancora sul versante tirrenico. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo su tutte le regioni ma con nubi basse su coste e pianure. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ancora con addensamenti bassi su coste e pianure, deboli piogge tra Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .