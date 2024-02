Pertamina amplia la sua flotta con due navi VLGC

Pertamina International Shipping (PIS) ha aggiunto due Very Large Gas Carriers (VLGC), ottimizzate per il trasporto di Gpl e prodotti petrolchimici alla sua flotta

Pertamina International Shipping (PIS) ha aggiunto due Very Large Gas Carriers (VLGC), ottimizzate per il trasporto di Gpl e prodotti petrolchimici come l’ammoniaca, alla sua flotta.

Le navi gemelle, ciascuna lunga due volte un campo da calcio, sono state costruite nel cantiere navale Hyundai Samho in Corea del Sud.

Battezzate VLGC Pertamina Gas Tulip e VLGC Pertamina Gas Bergenia, sono tra i più grandi gas tanker del mondo, secondo Pertamina, che ha osservato come le navi dispongano delle ultime soluzioni tecnologiche che riducono l’impronta di carbonio delle navi.

Le navi hanno serbatoi bi-combustibili, che consentono loro di operare con carburante a basso tenore di zolfo e gas.

Inoltre, dispongono delle ultime soluzioni tecnologiche che migliorano il loro consumo di carburante fino al 16%; incorporano le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e realtà aumentata (AR) nelle loro operazioni.

La caratteristica di queste petroliere è il risultato della collaborazione tra PIS e BGN, la società globale di trading di energia e materie prime. La cooperazione è iniziata a dicembre 2022 e ha accelerato con la firma di un accordo nell’ottobre 2023.

“La presenza di queste due navi VLCC non può che migliorare la capacità del gruppo Pertamina di garantire le forniture di energia per sostenere la resilienza energetica nazionale. La loro tecnologia all’avanguardia è una prova dell’impegno del gruppo Pertamina per un business sostenibile”, ha dichiarato il presidente di Pertamina Nicke Widyawati.

Le ultime VLCC, ha detto Nicke, sono state anche registrate per navigare a livello internazionale, espandendo così la presenza dell’Indonesia nell’arena marittima globale.

“Siamo lieti di vedere queste due navi moderne ed efficienti in mare, grazie alla nostra partnership collaborativa con PIS. Siamo lieti di aiutare a rafforzare la sicurezza energetica dell’Indonesia mentre supportiamo la piattaforma di trading globale di energia e materie prime di BGN con queste risorse marittime”, ha affermato Ruya Bayegan, CEO del Gruppo BGN.

PIS prevede di continuare ad espandere la sua flotta di petroliere per il trasporto di Gpl e altri prodotti gassosi.

“Stiamo pianificando di aggiungere 6 VLCC nel 2024, a partire da questi 2 VLCC all’inizio dell’anno, il che rafforzerà ulteriormente la posizione di PIS nel business globale del trasporto di GPL. L’acquisto di queste VLCC rispettose dell’ambiente è in linea con la nostra missione di essere una compagnia di logistica marittima che supporta l’obiettivo NDC dell’Indonesia entro il 2030”, ha affermato Yoki.

Con l’aggiunta di queste navi, la flotta di PIS ora conta 97 unità, tra cui 61 petroliere che operano a livello internazionale.