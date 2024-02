L’oroscopo di oggi, giovedì 8 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 8 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Quelli che hanno un’attività o un acquisto in mente, avranno notato problemi. E’ un momento tranquillo per l’amore, anche troppo. Vorresti qualche brivido in più, se sei sposato o convivi non cercarlo “altrove”.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se devi affrontare un discorso d’amore oppure familiare, muoviti proprio in questi giorni. I nuovi rapporti sentimentali sono importanti. Periodo di verifica nel lavoro. Oggi c’è una bella carica di energia da sfruttare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Una spesa di troppo, sul lavoro desidereresti una riconferma. Se il cuore è solo da tempo… non rimanere troppo in attesa.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sei ottimista e questo è importante, d’altronde è iniziato un periodo che si farà sentire per il suo vigore e le buone possibilità in arrivo! Incontri e storie d’amore soggette a variazioni positive.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Avresti bisogno di una pausa di riflessione: rispetto ai mesi scorsi comunque i progetti vanno meglio. Chi si è separato ha già una nuova fiamma.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembr

Si vede un po’ di tensione nel tuo animo, nei tuoi modi di fare, specie in amore. Agisci di testa tua e tutto si realizzerà nel migliore dei modi. Ultimamente hai speso troppi soldi per cose futili!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ una giornata un po’ stancante, devi cercare di lasciare spazio al divertimento. Appena puoi fai un viaggio.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata dalla tua parte; hai tanta energia e tante buone idee. Rinascita di belle idee, amori che tornano protagonisti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il tema del viaggio, del cambiamento è importante per il Sagittario che cerca costantemente nuovi traguardi, giornata valida, un buon successo personale, idee vincenti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Un sentimento ferisce e risana al tempo stesso, in qualche modo dovrai fare una scelta che riguarda il lavoro e anche l’amore. Incontri bellissimi per chi è solo e nuovi progetti per le giovani coppie. Troppe spese maturate di recente.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata che nasce con qualche perplessità. C’è da dire che l’amore e i rapporti con gli altri sono sottoposti a lieve tensione.

Pesci

Giornata abbastanza stabile. In amore è il caso tu dica tutta la verità, a favore le coppie che si amano.