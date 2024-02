In libreria l’edizione aggiornata di “Come trattare gli altri e farseli amici”

Nelle librerie e sugli store digitali “Come trattare gli altri e farseli amici”, aggiornato per la prossima generazione di leader, di Dale Breckenridge Carnegie

Una nuova edizione di un grande classico del self help ampiamente riveduta e aggiornata per la prossima generazione di leader. Milioni di persone al mondo hanno migliorato le loro vite grazie agli insegnamenti di Dale Carnegie. In Come trattare gli altri e farseli amici Carnegie offre consigli pratici con il suo stile di scrittura semplice ed esuberante, spronandoci a rinnovare i nostri schemi mentali, a pensare in modo critico e ad aprirci a nuovi orizzonti.

Dale Carnegie (1888-1955) è stato scrittore, conferenziere e creatore di famosi corsi di auto-miglioramento, formazione aziendale, gestione delle relazioni interpersonali. Nato in Missouri da una famiglia indigente, è stato l’autore del best seller Come trattare gli altri e farseli amici, pubblicato in prima edizione nel 1936, che Bompiani ha ripreso nel 1986 e che è a tutt’oggi ristampato in tutto il mondo. Tra i suoi libri pubblicati da Bompiani: Scopri il leader che è in te, Come godersi la vita e lavorare meglio, Come parlare in pubblico e convincere gli altri, Come vincere lo stress e cominciare a vivere, Le cinque qualità essenziali per avere successo e i dieci libri della serie “Costruisci il tuo successo”. Oggi la Dale Carnegie Training, da lui fondata nel 1912, include tra i suoi clienti 400 delle 500 maggiori aziende americane nella classifica della rivista Fortune.