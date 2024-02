Sanremo 2024: l’appello di Dargen D’Amico contro le guerre

Dargen D’Amico dal palco di Sanremo dopo aver cantato ‘Onda Alta’: “Ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità: cessate il fuoco”

Si è presentato vestito di orsetti (sulle spalle e ai piedi) e ha cantato un testo molto profondo, a dispetto del ritornello da tormentone: “Onda Alta“. Una canzone che parla di guerra e di viaggi sui barconi, di bambini che muoiono e di ingiustizie. “Sta arrivando sta arrivando l’onda alta. Stiamo fermi, non si parla e non si salta”, canta Dargen D’Amico, occhiali da sole che non si è mai tolto dal viso (neanche alla fine dell’esibizione) e passeggiata in platea per il finale della canzone.

Alla fine, sul palco, nel salutare Amadeus, si prende la libertà di fare un appello: “Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è corresponsabilità: la storia e Dio non accettano scena muta. Cessate il fuoco”. Il cantante poi è uscito di scena, tra gli applausi, non prima di aver consegnato il mazzo di fiori ricevuto in omaggio al ‘suo’ direttore d’orchestra Enzo Campagnoli.