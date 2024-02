Previsioni meteo 7 febbraio 2024: l’anticiclone inizia a cedere

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024: cieli più coperti sull’Italia con il graduale cedimento dell’alta pressione

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia a causa di un graduale cedimento dell’alta pressione nel corso dei prossimi giorni sull’Europa e sul Mediterraneo, che permetterà a correnti più umide e instabili di natura atlantica di raggiungere anche la Penisola Italiana. Correnti atlantiche in arrivo già verso metà settimana ma con solo qualche pioggia sul medio-alto versante tirrenico.

Le temperature tenderanno leggermente a diminuire, m con valori termici ancora leggermente sopra le medie del periodo. Una vasta saccatura in discesa dal nord Atlantico è prevista attorno al 10 febbraio scivolare sino al bacino del Mediterraneo. Meteo atteso in peggioramento venerdì 9 febbraio a partire dalle regioni di Nordovest, con piogge e temporali in estensione nel corso del weekend anche al resto del Paese; attese precipitazioni anche di forte intensità ed abbondanti, specie sui settori occidentali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti basse su coste e pianure e sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .